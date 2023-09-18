В Самарской области определят лучшие УК и ТСЖ региона

Организатором конкурса выступает Государственная жилищная инспекция Самарской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области пройдет акция «Лидер ЖКХ – 2022», на которой определят лучшую управляющую компанию, лучший орган местного самоуправления и лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив). Участники могут подать заявку на конкурс до 13 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В конкурсе активно принимают участие не только самарские организации, но и компании и ТСЖ из других городов и сельских поселений области. В комиссию по подведению итогов войдут, помимо работников Государственной жилищной инспекции, также и представители общественных организаций, занятых в сфере ЖКХ.

Участие, а тем более победа в какой-либо номинации, положительно сказывается на рейтинге управляющей организации. Информация об итогах конкурса будет также опубликована на сайте ГЖИ Самарской области.

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