Самарский футболист Зиньковский может стать «Джентельменом года – 2023»

Самарский полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский претендует на победу в премии. / Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ведущая премия российского футбола «Джентельмен года» объявила начало народного голосования. Футбольная премия проводится ежегодно и уже давно стала хорошей традицией. Болельщики выберут тройку самых достойных претендентов на обладание черного смокинга футбольного джентельмена 2023 года из 16 футболистов клубов Российской Премьер-лиги.

Голосование проходит на сайте «Комсомольская правда», где каждый желающий может поддержать своего любимого футболиста. Среди номинантов на премию значатся Александр Селихов из Спартака, Михаил Кержаков и Иван Сергеев из Зенита, Федор Чалов и Константин Кучаев из ЦСКА, а также представители других команд. Самарский полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский также участвует в этом конкурсе. У него есть время до окончания голосования, чтобы пробиться в тройку финалистов. Генеральным партнером премии стала букмекерская компания «Лига Ставок», а официальное название приза теперь звучит как «Лига Ставок. Джентльмен года-2023».

«Джентельмен года» проводится с 1994 года. Голосование проходит на сайте «Комсомольская правда», где каждый желающий может поддержать своего любимого футболиста. В конце голосования будет выбрана тройка финалистов, из которых жюри определит победителя.

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