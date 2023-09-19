В Самарской области грузовик выскочил на встречку и столкнулся с FIAT PUNTO

Грузовику не удалось избежать столкновения с иномаркой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Безенчукском районе в понедельник, 18 сентября 2023 года, произошло ДТП с участием грузовика с прицепом и иномарки. Водитель на грузовым автомобиле Skania выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль, которым управлял пенсионер. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 08:35 на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград на 109 км. По данным полицейских, 32-летний водитель грузовика, двигаясь в сторону Волгограда, вылетел на встречку в запрещенном для этого месте. В это время по ней ехал FIAT PUNTO, за рулем которой находился 71-летний водитель. Столкновения избежать не удалось.

С места происшествия госпитализированы водитель и 67-летняя женщина-пассажир легковушки. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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