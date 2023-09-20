Донецкий симфонический оркестр Прокофьева выступил в самарской филармонии

Вместе с донецкими музыкантами выступала звезда мировой классической сцены Валентина Лисица. Фото: минкульт Самарской области

В самарской филармонии в рамках международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» выступил оркестр донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева.

Музыканты исполнили произведения великих русских композиторов, в том числе Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича. Вместе с донецкими музыкантами выступала звезда мировой классической сцены, выдающаяся пианистка Валентина Лисица.

— Донецкие музыканты уже почти 10 лет работают в условиях постоянного военно-политического конфликта и боевых действий. Однако с 2014-го по 2022 год оркестр дал около 500 концертов, — рассказали в минкульте Самарской области.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина поблагодарила участников донецкого оркестра за прекрасный вечер музыки и общения и пожелала крепости духа и новых творческих проектов.

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