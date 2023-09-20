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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:30

Круглогодичная зона отдыха появится в селе Самарской области

Территория перед Домом культуры преобразится в селе Камышлинского района
Ирина СИНЕГУБОВА
Работники уложат тротуарную плитку для пешеходных дорожек.

Работники уложат тротуарную плитку для пешеходных дорожек.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области благоустроят территорию перед Домом культуры. Речь идет о селе Русский Байтуган. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Там будет создана круглогодичная зона отдыха. Работники уложат тротуарную плитку для пешеходных дорожек, установят скамейки, урны и сделают освещение. По словам главы сельского поселения, благоустройство территории в селе Русский Байтуган создаст комфортные условия для досуга семей с детьми и молодежи в сельской местности.

А в администрации района отметили, что цели преобразования пространства соответствуют задачам национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе комплексному развитию малых населенных пунктов.

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