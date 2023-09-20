«Подземную» часть строительства самарского планетария завершат до холодов

Новый корпус космического музея будет готов к осени 2024 года / Фото: hinshtein.ru

В Самаре планируют завершить «подземную» часть строительства планетария до наступления холодной погоды. Об этом сообщило в понедельник, 18 сентября, министерство строительства Самарской области.

В настоящее время ведутся активные работы по устройству фундамента будущего планетария возле музея «Самара космическая». Из-за сложного рельефа местности и особенностей грунтов проектировщики остановились на свайном решении. В основание котлована уже установили 280 буросекущихся свай. Их также собираются укрепить металлическими конструкциями. Кроме того, выполнено переустройство системы ливневого водоотведения.

Напомним, в планетарии будут два подземных и три надземных этажа, а также эксплуатируемая кровля и астроплощадка для открытых наблюдений. Звездный зал сможет вмешать до 228 зрителей. Здесь будет находиться сердце планетария – купол-экран высотой не менее 18 метров. Планируется, что планетарий будет готов к осени 2024 года.

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