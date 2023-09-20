50 мешков мусора собрали в рамках экологической акции в «Самарской Луке»

В основном пляж загрязняли стекло, пластик и металл. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошла экологическая акция на территории национального парка «Самарская Лука». В ходе нее энергетики вывезли с пляжа Байконур рядом с селом Рождествено примерно одну тонну бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Участок является популярным местом отдыха жителей и находится на будущем пешем туристическом маршруте «Путь реки». В общей сложности около 40 человек, обеспеченные перчатками и пакетами, в течение двух часов собрали 50 мешков мусора.

В основном пляж загрязняли стекло, пластик и металл. Энергетики призвали беречь природу, не оставлять мусор после отдыха и не устраивать несанкционированные свалки.

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