Работодатели Самары не спешат вакцинировать сотрудников от гриппа

Каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа. Однако самарские работодатели не спешат вакцинировать своих сотрудников. Только 34% организаций организуют прививки для сотрудников. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Среди самых популярных ответов руководителей компаний по предотвращению эпидемии гриппа в коллективе – вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 34% работодателей. В 10% компаний закупают медицинские маски, в 8% — проводят санитарную обработку помещений. Однако почти 29% компаний никаких мер не предпринимают.

Кроме того опрос показал, что каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (49%). Только 26% опрошенных высказались – за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных ее поддерживают респонденты моложе 34 лет (28%).

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