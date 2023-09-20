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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:08

Работодатели Самары не спешат вакцинировать сотрудников от гриппа

Только 34% компаний организуют прививки для своих сотрудников
Анастасия ПИГИНА
Каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно.

Каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа. Однако самарские работодатели не спешат вакцинировать своих сотрудников. Только 34% организаций организуют прививки для сотрудников. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Среди самых популярных ответов руководителей компаний по предотвращению эпидемии гриппа в коллективе – вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 34% работодателей. В 10% компаний закупают медицинские маски, в 8% — проводят санитарную обработку помещений. Однако почти 29% компаний никаких мер не предпринимают.

Кроме того опрос показал, что каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (49%). Только 26% опрошенных высказались – за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных ее поддерживают респонденты моложе 34 лет (28%).

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