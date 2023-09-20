Житель Самарской области нашел карту, купил продукты, одежду и коврик для друга

Банковскую карту мужчина нашел на тротуаре рядом с торговым центром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце мая в Сызранском районе Самарской области у 44-летнего жителя поселка Варламово украли денежные средства с банковской карты. Он потерял карту, а позже с нее списалось почти 9 тысяч рублей.

— Картой расплачивались в магазинах в одном из торговых центров города. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали 42-летнего местного жителя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина ранее уже был неоднократно судим за преступления имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. Банковскую карту он нашел на тротуаре рядом с торговым центром и попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине.

После удачного списания за покупку шоколадки, жители региона накупил продуктов, мужской одежды, обувь и коврик для ванной, который подарил другу. А когда карту заблокировали, выбросил ее в ближайший мусорный контейнер. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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