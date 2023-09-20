Самарские спортсменки привезли золото чемпионата России по академической гребле

В командном зачете сборной региона удача не улыбнулась. / Фото: федерация гребного спорта России

Командный чемпионат России по академической гребле завершился в Ростове-на-Дону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 регионов страны, в том числе и из Самарской области. Самарские гребцы завоевали золото среди парных двоек легкого веса. Об этом сообщили в Федерации гребного спорта России.

Соревнования проходили на гребном канале «Дон». В них всего принимали участие 238 спортсмены. Самарские спортсменки Елена Азизова и Алина Завитневич, воспитанницы тренера Екатерины Гречиной, выиграли золотую медаль среди парных двоек легкого веса. Гребцам Вячеславу Карачину и Матвею Плеханову из Тольятти, к сожалению, совсем немного не хватилось до призового места. Молодые люди в парной двойке заняли четвертое место. В этой же дисциплине сызранские спортсменки Екатерина Панкратова и Анастасия Вербицкая заняли пятое место. Одиночница Алина Воспенникова из Самары стала шестой.

Сборной нашего региона не улыбнулась удача в командном зачете, ей не удалось войти в число призеров. В этой дисциплине золотую медаль забрала сборная Москвы.

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