В Самарской области у браконьера конфисковали рыболовные сети

Суд признал жителя региона виновными и назначил штраф с конфискацией орудия лова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области житель Клявлинского района без соответствующего разрешения пытался выловить рыбу. Судебные приставы конфисковали у браконьера рыболовные сети, длина которых была от 2 до 50 метров.

— Мужчина использовал самодельные рыболовные сетки-косынки на реке Большой Черемшан. Браконьерство пресекли сотрудники правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд признал жителя региона виновными в нарушении правил рыболовства и назначил штраф с конфискацией орудия лова. Судебные приставы изъяли у него орудия браконьерства и передали в специализированную организацию для уничтожения.

Похожая ситуация произошла и с жителем Самары. Рыболовную сеть длиной 50 метров конфисковали судебные приставы Советского района и тоже передали на уничтожение.