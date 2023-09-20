В Самарской области продлено действие льготных налоговых ставок для предпринимателей на "упрощенке"

19 сентября под председательством Геннадия Котельникова состоялось очередное пленарное заседание Самарской губернской думы, на котором депутаты рассмотрели 29 вопросов, в том числе 21 проект законов.

Депутатский корпус принял изменения в региональный закон «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Документ был разработан в рамках исполнения Послания губернатора Самарской области, в котором предлагалось продлить действие льготных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Снижение налоговой ставки на доходы в три раза предусмотрено для двух категорий предпринимателей. В первую очередь для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2023, местом жительства которых являются населенные пункты с численностью до 5 тысяч человек, не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, и у которых за соответствующий отчетный период размер дохода не превышает 10 млн рублей.

Налоговая ставка снижена и для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, и у которых за соответствующий отчетный период предельный размер дохода не превышает 50 млн рублей.

Такие льготы уже действовали в регионе в 2021-м и 2022-м годах и показали свою эффективность. Льготный налоговый режим устанавливается и на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года, что позволит воспользоваться преференциями более 330 новым налогоплательщикам.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил:

- Этот закон направлен на поддержку предпринимателей, малого и среднего бизнеса, он может стать стимулом для их дальнейшего развития. Снижение налоговой ставки - это ощутимая поддержка, которая введена на региональном уровне и действует с 2021 года. Продлить действие этой льготы поручил в своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И сегодня общим решением депутатского корпуса принят соостветствующий закон. Налоговые преференции будут действовать еще три года, до окончания 2025 года.