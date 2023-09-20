Тольяттинцу грозит до 8 лет тюрьмы за пятитысячную фальшивку

Мужчина купил наушники, расплатившись фальшивкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить мужчину, который оплатил покупку в магазине поддельной купюрой. Саму пятитысячную фальшивку подозреваемый приобрел у неизвестного в апреле 2023 года. Уголовное дело передано в Автозаводской районный суд. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, подделкой мужчина собирался расплатиться за какую-нибудь покупку. Для этого он выбрал небольшой торговый центр на ул. 70 лет Октября, в котором отсутствовал детектор по проверке подлинности купюр. Для отвлечения внимания, тольяттинец долго консультировался с продавцом техники, выбирая наушники. Наконец определившись с моделью, мужчина расплатился за покупку фальшивкой и, получив сдачу, поспешил покинуть магазин. Сверяя выручку, бдительная работница, обратила внимание на яркий цвет и нечеткость серийного номера на банкноте и своевременно вызвала сотрудников полиции. Мужчину задержали спустя время в холле ТЦ.

Изъятую купюру отправили на экспертизу, которая подтвердила, что ее напечатали на принтере. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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