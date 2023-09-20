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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 6:35

Житель Самары украл в сетевом магазине три бутылки крепкого алкоголя и продал их

В Самаре вор спрятал свой улов в полиэтиленовый пакет черного цвета и вышел из магазина
Ирина СИНЕГУБОВА
В тот же день экипаж патрульно-постовой службы задержал похитителя.

В тот же день экипаж патрульно-постовой службы задержал похитителя.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Промышленном районе Самары администратор сетевого магазина, который находится на улице Победы, сообщил о краже товара. Там мужчина зашел в торговый зал, взял со стеллажей три бутылки крепкого алкоголя и ушел.

— Вор спрятал свой улов в полиэтиленовый пакет черного цвета, который у него был с собой, прошел мимо кассы и вышел из магазина. Сумма причиненного ущерба превысила 5 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В тот же день экипаж патрульно-постовой службы пока патрулировал Промышленный район задержал похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 36-летний житель Самары.

Как выяснилось, он продал похищенное прохожему. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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