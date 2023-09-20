Белое пуховое одеяло накрыло Самару утром 20 сентября

Белая пелена накрыла Запанской и набережную Волги в районе Жигулевского пивзавода Фото: СОЦСЕТИ

Утром в среду, 20 сентября 2023 года, жители Самары стали свидетелями необычного явления. Город локально заволокло туманом. Белую пелену можно было наблюдать в районе старого моста и элеватора, в поселке Запанской (Шмидта), а также около Вилоновского и Ульяновского спуска к Волге. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео.

- Запанской сегодня утром как будто под белым пушистым одеялком. Выглядит очень красиво и завораживающе, - поделились местные жители.

Что касается белой дымки над Волгой, то это довольно распространенное осенью явление. В это время года по утрам рядом с реками и болотами часто появляется туман. Это связано с тем, что вода еще теплая, а воздух уже холодный. Тем более, что этой ночью в регионе были заморозки.

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