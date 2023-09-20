Самарский театр «Камерная сцена» представит спектакль «Прошлым летом в Чулимске»

Муниципальный театр «Камерная сцена» откроет 30-й сезон. / Фото: театр "Камерный сцена"

В Самаре в субботу, 23 сентября, театр «Камерная сцена» откроет свой 30-й юбилейный сезон. В честь этого он представит спектакль «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова. Об этом сообщила городская администрация.

– На сцене – один день из жизни маленького таежного городка. Кипят страсти, все влюблены друг в друга. В этот фантастический летний день никто не хочет верить, что все пройдет и ничто более не повторится: ни первая любовь, ни время, ни эпоха начала 70-х, – так рассказали о спектакле представители театра. Жанр постановки они обозначили как «летнее наваждение».

Театр «Камерная сцена» (ул.Некрасовская, 27) ждет жителей и гостей Самары 23, 24 и 30 сентября в 18:00 на премьеру. Узнать более подробную информацию о постановке и наличии билетов можно по телефону: (846) 333-11-89.

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