Футболист «Крыльев Советов» Ушаков получил сотрясение мозга в матче с «Балтикой»

Для пострадавшего игрока пришлось вызывать скорую помощь Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил сотрясение мозга во время матча против калининградской «Балтики». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Игорь Осинькин.

Напомним, матч Кубка России «Крылья Советов» - «Балтика» проходил в Калининграде 19 сентября 2023 года. В одном из столкновений 20-летний Егор Ушаков получил удар по голове. В пресс-службе «Крыльев» сообщили, что он получил черепно-мозговую травму. Ему пришлось вызывать скорую помощь.

По словам Игоря Осинькина, скорая увезла игрока в больницу, у него диагностировали сотрясение мозга. После оказания необходимой помощи футболиста отпустили. Он вернулся в отель. Накануне вечером состояние Егора Ушакова оценивалось как удовлетворительное. В соцсетях болельщики «КС» пожелали полузащитнику скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

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