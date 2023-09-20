Торги по разработке концепции музея «Самара Космическая» остановили из-за жалобы

Жалоба была подана из-за несоответствия технического задания по четырем пунктам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приостановили торги по разработке концепции музейной сценографии нового корпуса центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина в Октябрьском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал департамент культуры и молодежной политики Самары. На необходимые услуги готовы были выделить почти 14 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 13 856 750 рублей.

Объявление было размещено 7 сентября, окончание подачи заявок запланировано 25 сентября, а победителя должны были выбрать 2 октября. Однако определение поставщика приостановили из-за жалобы, которое подало ООО «Альянс».

Теперь ее рассмотрит управление федеральной антимонопольной службы Самарской области и вынесет свое решение. Известно, что жалоба была подана из-за несоответствия технического задания по четырем пунктам.

Напомним, стало известно, что «подземную» часть строительства самарского планетария завершат до холодов. Сейчас идут работы над устройством фундамента

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