Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 7:17

Торги по разработке концепции музея «Самара Космическая» остановили из-за жалобы

УФАС по Самарской области рассмотрит жалобу ООО «Альянс» из-за несоответствия заявки по разработке музея
Ирина СИНЕГУБОВА
Жалоба была подана из-за несоответствия технического задания по четырем пунктам.

Жалоба была подана из-за несоответствия технического задания по четырем пунктам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приостановили торги по разработке концепции музейной сценографии нового корпуса центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина в Октябрьском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал департамент культуры и молодежной политики Самары. На необходимые услуги готовы были выделить почти 14 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 13 856 750 рублей.

Объявление было размещено 7 сентября, окончание подачи заявок запланировано 25 сентября, а победителя должны были выбрать 2 октября. Однако определение поставщика приостановили из-за жалобы, которое подало ООО «Альянс».

Теперь ее рассмотрит управление федеральной антимонопольной службы Самарской области и вынесет свое решение. Известно, что жалоба была подана из-за несоответствия технического задания по четырем пунктам.

Напомним, стало известно, что «подземную» часть строительства самарского планетария завершат до холодов. Сейчас идут работы над устройством фундамента

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал