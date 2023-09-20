В Самаре «пирамида позора» появилась на улицах Куйбышевского района

Ходячее напоминание о долгах добралось до Пугачевского тракта / Фото: РКС-Самара

В Самаре «пирамида позора» появилась у дома на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе. Там долг жителей скоро перейдет порог в миллион рублей. Подобная гроза неплательщиков должна заставить вспомнить о задолженностях, сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По данным компании, к сентябрю жители дома на Пугачевском тракте «забыли» оплатить квитанции за холодную воду и канализацию на сумму 861 тысяча рублей. Стандартные уведомления не смогли заставить должников встать на путь исправления. В итоге к их дому прикатила черно-желтая пирамида. Общий же долг за холодную воду и канализацию в Куйбышевском районе уже превысил 92 миллиона рублей.

Гроза всех неплательщиков «прошлась» по пешеходным дорожкам и напомнила о необходимости погашения счетов. Коммунальщики надеются, что данные меры заставят недобросовестных абонентов вспомнить о платежках. Тех же неплательщиков, которых пирамида оставит равнодушными, ожидают судебные разбирательства, отключение от услуг, арест имущества.

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