Самарский блогер показал, как сейчас выглядит рынок в 15-м микрорайоне

Ларьки на трамвайном кольце снесли, а ближе к Стара-Загоре построили футбольный манеж / Фото: Александр Карягин

Стало известно, как сейчас выглядит рынок в 15-м микрорайоне Самары. Торговую площадку, расположенную в границах улиц Ташкентской, Стара-Загора и проспекта Карла Маркса, показал с воздуха блогер Александр Карягин.

За последнее время рынок претерпел значительные изменения. Ларьки, которые ранее располагались на трамвайном кольце, демонтировали. Территорию привели в надлежащее состояние. А с другой стороны рынка — ближе к улице Стара-Загора — появился большой белый ангар. Это крытый футбольный манеж.

Местные жители считают, что это место уже давно пора облагородить. По их мнению, рынок стоит полностью разобрать и обустроить вместо него новое общественное пространство. Самарцы хотят, чтобы там продлили Ташкентскую аллею, которую ранее сделали от Московского шоссе до улицы Стара-Загора.

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