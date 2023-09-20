Акатьева, Базин и Самарин выступят в Гран-при по фигурному катанию в Самаре

Базин и Худайбердиева будут выступать в Самаре второй год подряд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников этапов Гран-при по фигурному катанию. В Самаре в одиночном катании у женщин выступят Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына и Майя Хромых, у мужчин – Александр Самарин, Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Илья Яблоков.

В танцах на льду самарская публика увидит тольяттинца Егора Базина и Елизавету Худайбердиеву. Соревноваться эта пара будет с Даниилом Горелкиным и Софьей Леонтьевой, Евгением Устенко и Екатериной Мироновой, Девидом Нарижным и Ириной Хаврониной, Андреем Ежловым и Софьей Шевченко.

Напомним, самарский этап Гран-при России по фигурному катанию получил название Волжский пируэт. Пройдет он 17-20 ноября во Дворце спорта имени Высоцкого на улице Молодогвардейской.