В Самаре появится выставка на заборе, посвященная Линдовской железной дороге

На пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского откроется необычная выставка на заборе «Линдовка: дорога с историей», посвященная истории Линдовской железной дороги. Инициатором проекта стала девелоперская компания «Альянс-Менеджмент», реализующая на части территории ГПЗ-4 проект Жилые башни Баланс Towers Увидеть выставку сможет любой желающий.

История одной из самых протяженных внутригородских железнодорожных веток своего времени началась весной 1942 года. Линдовская железная дорога была построена во времена, когда Куйбышев был «запасной» столицей для снабжения предприятий оборонной промышленности. В дальнейшем Линдовскую железную дорогу использовали и другие крупные предприятия Куйбышева: от металлургического завода им. Ленина до завода им. Масленникова и шоколадной фабрики.

Девелопер «Альянс-Менеджмент» посчитал важным зафиксировать память места: здесь располагались цеха по благоустройству ГПЗ-4, где разводили цветы для украшения территории предприятия и подшефных проектов и через которые когда-то пролегала Линдовская железная дорога. Поэтому забор между строительной площадкой и пешеходным тротуаром вдоль Московского шоссе станет новой городской открытой выставкой с информационными баннерами, посвященными истории Линдовской железной дороги. Протяженность выставки более 80 м и увидеть ее может каждый желающий.

Сведения о Линдовской железной дороге собирали и структурировали самарские краеведы Евгений Альмяшев и Андрей Артемов.

Выставка открывается в четверг, 21 сентября в 16:30. Краевед Андрей Артемов проведет экскурсию по всем ее стендам и расскажет о том, как создавалась Линдовская железная дорога.

Место сбора: перекресток Московского шоссе и улицы Луначарского.

Вход на экскурсию — свободный.

Возрастное ограничение: 6+