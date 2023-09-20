Жители Самарской области в августе взяли более 54 тысяч микрозаймов

Всего в августе в России было выдано 2,85 миллионов микрозаймов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области взяли за август 2023 года более 54 тысяч микрозаймов. Об этом сообщили в национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в регионе выдали 54 316 единиц «займов до зарплаты». Самарская область занимает 16 место среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте кредитования. По сравнению с июлем рост выдачи составил 0,3%. Больше займов, чем в самарском регионе, выдано в Красноярском крае (+3,4%), Омской области (+3,4%), республиках Саха (Якутия) (+2,7%) и Татарстан (+2,7%). Как отмечается в сообщении НБКИ, в регионах РФ в августе 2023 года выдача микрозаймов характеризовалась разнонаправленностью.

Всего в августе в России было выдано 2,85 миллионов микрозаймов. Это на 0,4% больше в сравнении с предыдущим месяцем.

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