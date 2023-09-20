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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 8:01

Водители вышли из машин драться из-за пробки на Московском шоссе в Самаре

В Самаре автомобилисты подрались, пока стояли в пробке на дороге [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
Что именно не поделили автомобилисты до конца не понятно. Фото: "ЧП-Самара"

Что именно не поделили автомобилисты до конца не понятно. Фото: "ЧП-Самара"

Во вторник, 19 сентября 2023 года, в Промышленном районе Самары произошла курьезная ситуация на дороге. Судя по словам очевидцев в социальных сетях, водители устроили драку, а причиной стали пробки.

Что именно не поделили автомобилисты до конца не понятно. Сама драка продлилась не больше 30 секунд. В ходе нее ничего серьезного не произошло. Мужчины наносили друг другу аккуратные не агрессивные удары, и в скором времени разошлись обратно по своим транспортным средствам.

Над ситуацией в комментариях поиронизировали и самарцы.

— Размялись и дальше как ни в чем ни бывало, — написал горожанин. — Выпустили пар и погнали дальше, главное без травм, — сказала самарчанка.