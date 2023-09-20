Студенты предложили создать детскую социальную карту жителя Самарской области

Студенты предложили варианты развития карты жителя Самарской области на кейс-чемпионате молодежной программы FINOPOLIS.365 / Фото: vk.com/card.samregion

В Самаре студенты предложили варианты развития карты жителя Самарской области. Свои идеи они озвучили на кейс-чемпионате молодежной программы FINOPOLIS.365, который прошел на площадке СГЭУ. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и связи региона.

Свои проекты представили девять команд. Победу одержали студенты, которые предложили развивать детскую социальную карту жителя региона. Они предложили изготовить ее в виде браслета. По этой карте можно будет пойти в школу, оплатить обед в столовой или проезд в общественном транспорте. Также в детской социальной карте предусмотрели специальную кнопку, нажав которую, можно будет позвать на помощь.

Команда, занявшая второе место, предложила сделать карту жителя Самарской области привлекательнее для туристов. А бронзовые призеры кейс-чемпионата озвучили идею по интеграции различных карт (детская, проездная, карта болельщика и др.) в одну. Глава департамента информтехнологий Константин Прямилов отметил, что часть проектов студентов, возможно, получится реализовать.

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