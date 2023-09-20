В Самаре состоится городской осенний фестиваль комплекса ГТО

До 29 сентября нужно отправить предварительную заявку / Фото: национальныепроекты.рф

В Самаре в субботу, 7 октября, состоится городской осенний фестиваль комплекса ГТО. Жители города могут за один день выполнить все необходимые упражнения, чтобы получить знаки отличия.

Фестивали комплекса ГТО в Самаре организуются раз в квартал. Они отличаются от обычных тестирований тем, что все нужные упражнения можно выполнить в один день в одном месте. Принять участие в фестивале могут все желающие жители Самары старше шести лет, имеющие медицинский допуск.

До 29 сентября нужно отправить предварительную заявку. Сам фестиваль пройдет 7 октября на стадионе в парке Гагарина с 12 до 17 часов. В программе – упражнения на силу, гибкость, скорость и выносливость.

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