В Самарской области осудят приверженца запрещенного движения «АУЕ»

Мужчине может грозить крупный штраф или реальный срок лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом один из членов экстремистского сообщества «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»), деятельность которого запрещена на территории РФ. 30-летнего уроженца Армении обвиняют в попытке вербовки заключенных. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мужчина, находясь с октября 2022-го по февраль 2023 года в СИЗО-2, незаконно переписывался с заключенными, которые содержались в других камерах. Его целью были пропаганда деятельности экстремистского сообщества и поиск единомышленников, которых можно было по вовлечь а эту организацию. Отметим, сам обвиняемый попал в следственный изолятор за совершение кражи.

О переписке мужчины с другими заключенными стало известно УФСИН и УФСБ по Самарской области. На основе собранных ими материалов в марте 2023 года следственный отдел Сызрани возбудил уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Недавно его расследование было завершено. Дело направили на рассмотрение в суд. Уроженцу Армении может грозить штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от года до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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