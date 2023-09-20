«Газель» при перестроении врезалась в Daewoo Nexia в Самаре

Пострадавшего с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 19 сентября, в 13:30 в Кировском районе Самары произошло ДТП, в ходе которого 39-летний водитель автомашины «Газель» столкнулся с Daewoo Nexia. Пострадал водитель легкового автомобиля.

— Мужчина ехал по проспекту Кирова в направлении улицы Теннисной. Он начал перестраиваться, не уступив дорогу машине, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время в попутном направлении без изменения траектории движения на Daewoo Nexia ехал 33-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал водитель иномарки.

Пострадавшего с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение, врачи назначили ему амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего

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