Сызранец нашел на улице телефон девочки-подростка и сдал его в ломбард

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 48-летняя жительница с заявлением о пропаже сотового телефона своей дочери-подростка. 16-летняя девушка потеряла его на улице. Самостоятельные попытки вернуть имущество не увенчались успехом – телефон был отключен, а поиски на улице не дали результата. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при отработке возможных мест сбыта полицейские пришли в местный ломбард. Оказалось, что устройство действительно было там, но его уже успели продать. Оперативникам пришлось сначала найти покупателя, который купил телефон девушки, а потом и того, кто реализовал чужое имущество. Оказалось, что в ломбард телефон сдал неоднократно судимый 47-летний сызранец. Он обнаружил его на улице, но решил не искать владельца, а выручить за находку деньги.

В настоящее время СУ «Сызранское» завершило расследование уголовного дела, возбужденного по статье 158 «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело в отношении мужчины передано в Сызранский городской суд.

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