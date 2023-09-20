Баскетбольный клуб «Самара» представил обновленный состав женской команды

В рамках презентации каждая из баскетболисток «Самары» получила майку с игровым номером. / Фото: БК «Самара»

На прошлой неделе в игровом зале «МТЛ Арены» баскетбольный клуб «Самара» провел презентацию женской команды. Главные герои мероприятия – новый главный тренер команды Дмитрий Пивцайкин и его тренерский штаб, а также новички, которые присоединились к команде.

На презентации присутствовал президент баскетбольного клуба Камо Погосян и ведущий церемонии Алексей Якунов. Они представили Дмитрия Пивцайкина, 42-летнего тренера, который будет руководить командой в этом сезоне. Также были представлены тренеры его команды – Александр Гаршин, Андрей Никулочкин и Марюс Ясевичюс.

В рамках презентации новички команды определились с игровым номером. Тайна Да Пайшао выбрала №8, Александра Марченкова – №9, а Мэлори Бейтс – №44. На мероприятии присутствовали также игроки и тренеры из молодежной команды «Самара-2», а также команды «Самара»-ДЮБЛ, возглавляемая Натальей Мостовой и Данилом Долопчи.

После презентации команды «Самара» провела первый матч предсезонного Кубка президента федерации баскетбола Самарской области (ФБСО). К сожалению, самарские баскетболистки не смогли выиграть в этом матче. Команда уступила «Надежде» из Оренбурга со счетом 48:66.

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