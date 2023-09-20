Прокуратура оштрафовала замглаву Ставропольского района и главу села Ягодное

Каждый из чиновников обязан заплатить штраф в размере 5 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ставропольского района Самарской области оштрафовала главу району и главу села Ягодное. Они длительное время игнорировали обращения граждан, которые поступили еще в мае и июне 2023 года. Об этом сообщило надзорное ведомство.

К административной ответственности привлекли заместитель главы района по ЖКХ и исполняющего обязанности главы села Ягодное. Теперь чиновникам предстоит заплатить штраф в размере по 5 тыс. рублей.

На главу села Ягодное возбуждено аналогичное дело. В июне 2023 года местный житель обратился к местным властям, но был также проигнорирован. Дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ передано на рассмотрение в суд.

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