В России ускорили процесс оборотного кредитования бизнеса

Новый сервис запустили в пилотном режиме в нескольких регионах РФ / Фото: www.sberbank.ru

В России ускорили процесс оборотного кредитования крупного и среднего бизнеса. Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за несколько минут.

Банк автоматизировал проверку документации юридических лиц, платежных поручений, договоров и накладных. Финансирование деятельности бизнеса в рамках оборотного кредитования происходит автоматически, если цель кредита соответствует назначению платежа. Теперь расчеты по сделкам, в которых задействован кредит на пополнение оборотных средств, занимают несколько минут скорость процесса увеличилась в 12 раз.

На сегодняшний день сервис работает в пилотном режиме и доступен в Воронежской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Тамбовской областях (клиентам Центрально-Черноземного банка). За полтора месяца через него прошло более 450 выдач. В будущем новый функционал планируется масштабировать по всей стране.

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