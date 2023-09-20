Nissan Almera сбил пенсионера на электроскутере в Кировском районе Самары

Пожилого мужчину с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 19 сентября, в 15:26 в Кировском районе Самары 46-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил пенсионера на электроскутере. В ДТП пострадал пожилой мужчина.

— Автомобилист ехал по улице Олимпийской в сторону улицы Елизарова. В ходе движения он не учел боковой интервал и столкнулся с электроскутером Kugoo C-6, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На электроскутере в попутном направлении ехал 59-летний водитель. В результате столкновения он пострадал. Пожилого мужчину с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, также в этот день «Газель» при перестроении врезалась в Daewoo Nexia в Самаре.