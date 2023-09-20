Команда из Самары приняла участие во втором выпуске шоу «Лига городов»

Самарская команда смогла сразу расположить продюсеров к себе. / Фото: телеканал ТНТ

На ТНТ стартовало новое масштабное шоу «Лига городов». Это юмористический турнир, где лучшие команды из России и стран ближнего зарубежья будут бороться за 10 миллионов рублей в бескомпромиссных баттлах. В проекте поучаствовала и команда из Самары.

В результате кастингов, в которых приняло участие более 1500 человек из 93 городов России, коллектив «Поживем увидим» удалось пройти на телевизионный этап шоу. Самарской команде предстоит попасть «под крыло» одного из четырех наставников. «Поживем увидим» сможет вступить в битву за 10 миллионов рублей.

– Сразу после кастинга мы стали составлять список, на что могли бы потратить выигрыш. Все перечислять не будем, но среди важных трат есть поход в чайхану, покупка фисташек и поездка в Соль-Илецк. Кстати, наша особенность в том, что мы все работаем в одной компании, занимаемся ритуальными услугами. О каждом участнике мы рассказываем в своем выступлении, поэтому смотрите эфир, – поделились участники коллектива. Они также признались, что хотят поработать с самым бесстрашным наставником, который не боится вступить в глубины черного юмора.

Самарская команда появится 24 сентября во втором выпуске «Лиги городов». Показ шоу начнется в 21:00 на телеканале ТНТ.

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