В Самаре маршрутка столкнулась с легковушкой на ул. Победы / Ново-Вокзальной

ДТП осложнило движение транспорта на перекрестке Фото: Скриншот с видео

Утром в среду, 20 сентября 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутка № 126 и автомобиль Chevrolet. Блогер Евгений Щекин снял последствия аварии на видео.

- ДТП на перекрестке Победы/Ново-Вокзальной. Автобус и легковушка перекрыли две полосы движения, - поделился самарец.

По данным ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 7:50. По предварительной информации полицейских, водитель автобуса ГАЗ, выезжая с остановки на улице Победы, не уступил дорогу легковушке. Пострадал один из пассажиров маршрутки. Ему оказали разовую медицинскую помощь. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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