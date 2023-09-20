Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти мужчину, находившегося в розыске

Мужчину разыскивали с июня 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время патрулирования в Автозаводском районе Тольятти экипаж Росгвардии задержал мужчину, находившегося в розыске. Стражи правопорядка передали его коллегам из полиции для дальнейших разбирательств. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

В дневное время росгвардейцы заметили двух мужчин, которые, увидев служебный автомобиль, принялись бежать. Они попытались скрыться в лесу, но им этого не удалось. Патрульные задержали беглецов и решили выяснить причину такого поведения. В ходе общения с сотрудниками Росгвардии один мужчина вел себя неадекватно. Он выбросил что-то из кармана брюк в кусты и даже разбил свой мобильный телефон об бетонную стену.

Установив личность тольяттинца, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что с июня 2023 года он находится в розыске. Стражи правопорядка передали 36-летнего мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

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