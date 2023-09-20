Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 сентября 2023 10:21

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти мужчину, находившегося в розыске

Разыскиваемый тольяттинец попытался убежать от сотрудников Росгвардии, но был задержан
Анастасия ПИГИНА
Мужчину разыскивали с июня 2023 года.

Мужчину разыскивали с июня 2023 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время патрулирования в Автозаводском районе Тольятти экипаж Росгвардии задержал мужчину, находившегося в розыске. Стражи правопорядка передали его коллегам из полиции для дальнейших разбирательств. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

В дневное время росгвардейцы заметили двух мужчин, которые, увидев служебный автомобиль, принялись бежать. Они попытались скрыться в лесу, но им этого не удалось. Патрульные задержали беглецов и решили выяснить причину такого поведения. В ходе общения с сотрудниками Росгвардии один мужчина вел себя неадекватно. Он выбросил что-то из кармана брюк в кусты и даже разбил свой мобильный телефон об бетонную стену.

Установив личность тольяттинца, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что с июня 2023 года он находится в розыске. Стражи правопорядка передали 36-летнего мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал