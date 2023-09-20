В Самаре смягчили закон о тишине из-за обновления корпуса военного госпиталя

Корпус на 100 коек модернизируют ради оказания качественной медпомощи участникам СВО / Фото: 426hospital.ru

Депутаты Самарской губернской думы внесли поправки в закон о тишине. Его решили смягчить ради обновления корпуса на 100 коек военного госпиталя, где смогут лечиться участники СВО. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Напомним, здание расположено на территории военного городка в Самаре — в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской и Лесной. Чтобы не затягивать с его модернизацией, строителям придется работать едва ли не круглосуточно. Областной закон запрещает шуметь по ночам. Однако ради обновления здания решили ввести послабления.

— При этом ограничения по уровню звука не отменяются. В процессе работ не должен создаваться шум свыше допустимых норм, установленных постановлением главного санитарного врача РФ, — отметили в губдуме.

Планируется, что поправки в закон будут носить временный характер. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года, то есть до окончания строительных работ.

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