В Самаре зарплаты HR-специалистов выросли почти на 8 тысяч рублей

Зарплаты специалистов выросли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты проанализировали рынок труда и выяснили, какую зарплату предлагают HR-специалистам. Оказалось, зарплата сотрудников за год увеличилась на 8 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, спрос на эйчаров за год вырос почти во всех регионах страны. Только за август работодатели разместили на сайте более 26 тысяч вакансий в сфере «Управления персоналом». Такие показатели больше на 92%, чем в начале осени прошлого года. В Самарской области динамика вакансий увеличилась и достигла 122%, а средняя заработная плата сотрудников превышает 42 тысячи рублей.

Согласно опубликованным данным, зарплаты сотрудников в регионе выросли почти на 8 тысяч рублей. При этом, средний показатель по стране + 5516 рублей.