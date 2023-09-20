Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 10:36

В Самаре зарплаты HR-специалистов выросли почти на 8 тысяч рублей

Специалисты сравнили зарплаты за год
Алена ПРОВКИНА
Зарплаты специалистов выросли

Зарплаты специалистов выросли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты проанализировали рынок труда и выяснили, какую зарплату предлагают HR-специалистам. Оказалось, зарплата сотрудников за год увеличилась на 8 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, спрос на эйчаров за год вырос почти во всех регионах страны. Только за август работодатели разместили на сайте более 26 тысяч вакансий в сфере «Управления персоналом». Такие показатели больше на 92%, чем в начале осени прошлого года. В Самарской области динамика вакансий увеличилась и достигла 122%, а средняя заработная плата сотрудников превышает 42 тысячи рублей.

Согласно опубликованным данным, зарплаты сотрудников в регионе выросли почти на 8 тысяч рублей. При этом, средний показатель по стране + 5516 рублей.