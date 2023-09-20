Для жителей Тольятти 22 сентября пройдет «Мини-ярмарка вакансий»

Ярмарка вакансий познакомит жителей Тольятти с потенциальными работодателями. / Фото: администрация города Тольятти

В Тольятти в пятницу, 22 сентября 2023 года, в территориальном центре занятости населения пройдет «Мини-ярмарка вакансий для граждан, уволенных с военной службы и членов их семей». Об этом сообщила городская администрация.

На выставке будут присутствовать крупнейшие работодатели города. Так, свободные вакансии представят АО «АВТОВАЗ», ООО «ФИТНЕС ДЕСЕРТЫ», ПАО «Тольяттиазот» и многие другие. Все желающие смогут пройти собеседования сразу с несколькими участниками ярмарки. Кроме того, тольяттинцы смогут ознакомиться с услугами модернизированного центра занятости и проконсультироваться у специалистов по вопросам: «Как открыть собственное дело?», «Как получить психологическую поддержку?».

Мероприятие пройдет по адресу улица Свердлова, 45А. Посетить выставку можно будет с 10:00 до 12:00.

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