Нападающий «Крыльев» Писарский готов был заменить вратаря в матче с «Балтикой»

«Крылья» одержали первую победу в Кубке России. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что в матче с «Балтикой» был готов выйти вместо вратаря Евгения Фролова, если бы так сказал тренер. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Во время игры Фролов получил травму, и ему оказывали помощь врачи. В компенсированное время вратарь оказался на газоне. Ситуацию позже прокомментировал Писарский. По его словам, в команде надеялись, что с Евгением все будет хорошо, и он еще вытащит удары.

— Пришлось понервничать на последних минутах. Спасибо нашему вратарю Жене Фролову, он нас выручил и позволил порадоваться победе. Если бы тренер назначил, то я, конечно, встал бы на ворота, — сказал Владимир.

Напомним, «Крылья» одержали первую победу в Кубке России. 19 сентября самарцы обыграли в Калининграде лидера группы C местную «Балтику» 2:1.

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