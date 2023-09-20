В Самаре часть сотрудников, решивших уволиться, готовы пойти на компромисс

Многие горожане пришли к компромиссу с руководством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре часть самарцев, решивших уволиться, готовы пойти на компромисс с работодателем. Некоторые сотрудники не могут уйти с работы из-за руководства.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 26% опрошенных горожан признались, что сталкивались с ситуацией, когда работодатель отказывался подписывать заявление на увольнение. В большинстве случаев работодателю приходилось отступать, в 10% сотрудник отзывал заявление и продолжал работать на старых условиях.

При этом, только 3 из 10 респондентов приходили к компромиссу с начальством и остались работать в компании с выгодой для себя.