В Тольятти активисты озеленили дворы около 30 домов Комсомольского района

В озеленении городских территорий приняли участие сотрудники Тольяттиазота

В Тольятти прошла акция «Наш зеленый микрорайон» по благоустройству дворов. Ее инициаторы — активисты ТОС № 2 Комсомольского района. Проект получил поддержку в рамках шестого этапа конкурса «Химия добра» ТОАЗа.

На грантовые средства закупили садовый инвентарь и более 200 саженцев деревьев, декоративных кустарников и многолетних цветов. Озеленение коснулось дворов около 30 МКД Тольятти. В высадке растений приняли участие жители района, депутаты гордумы и сотрудники химпредприятия.

— Экологическая ответственность предприятия заключается не только в применении технологий, позволяющих минимизировать воздействие на экологию, но и в поддержке грантами проектов общественных организаций. С каждым годом программ, направленных на охрану окружающей среды, все больше. Экомышление и волонтерство становятся трендами. Мы приветствуем такие тенденции и с помощью «Химии добра» вносим свой вклад в экопросвещение жителей региона, — отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Добавим, ТОС № 2 уже дважды выигрывал грантовый конкурс. В прошлом году поддержку получила его программа «Экология будущего «Чистота планеты — здоровые дети». В рамках нее в Комсомольском районе Тольятти установили специальную контейнерную площадку для раздельного сбора мусора.

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