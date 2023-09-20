Третьяковка в Самаре проведет увлекательные лекции на свежем воздухе

Лекции проводятся в рамках фестиваля «Сад культур». / Фото: Третьяковка в Самаре

В это воскресенье, 24 сентября, ожидается настоящая насыщенная искусством, дизайном и видеоиграми программа! Весь день будет ознаменован серией интересных и познавательных лекций, которые проведет Третьяковка в Самаре. Все лекции проводятся на открытом воздухе на камнях под надписью ЗИМ в Саду Баланса рядом с Фабрикой-кухней.

События начнутся в 14:00, когда искусствовед Дарья Волкова проведет захватывающую лекцию на тему «Яблоко: образы в искусстве». Она рассмотрит образы этого простого фрукта в различных произведениях изобразительного искусства, начиная с фресок и заканчивая паблик-артом. Также слушатели смогут познакомиться с творчеством таких художников, как Мазаччо и Магритт.

После этого, в 15:30, дизайнер и основательница бренда DAMET, Дина Базарбаева, проведет лекцию с названием «Апсайкл-дизайн: философия, история, современность». Она представит слушателям новое явление в дизайне и расскажет о его философии, истории и будущем.

В 17:00 начнется последняя лекция, которую проведет историк и создатель «Музея Фабрики-кухни», Николай Кислухин. Тема его выступления – «Киберфермерство: путешествие по Долине звездной росы». Лектор расскажет о популярности симуляторов фермы в последние десятилетия, а также почему они завораживают людей всех возрастов.

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