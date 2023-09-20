В России прогнозируют рост ставки по вкладам в среднем на 0,5 п.п.

Планируется, что основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦБ РФ повысил ключевую ставку. Однако крупные банки пока не стали оперативно поднимать процентные ставки по сберегательным продуктам. Эксперты ожидают реакцию участников рынка в ближайшие пару недель. Они прогнозируют, что она будет сдержанная.

По оценке ВТБ, средний рост ставок по вкладам может составить до половины от размера повышения «ключа», то есть остаться в пределах 0,5 п.п. Максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна клиентам при размещении на три года и может превысить текущий уровень в 12%. Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка, по оценке участников рынка, зафиксируется на уровне 11% годовых. Повышенную доходность вкладчики смогут получить и по накопительным счетам: так называемые «приветственные» ставки для новых клиентов будут находиться на уровне 12% годовых.

Увеличение ставок по сберегательным инструментам будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне в ВТБ ожидают, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет.

В текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян по-прежнему будет выступать отечественная валюта. Одновременно продолжит снижаться объем депозитов в «недружественных» валютах - долю доллара и евро замещает китайский юань.

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