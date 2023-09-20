Компании Самарской области участвуют в нацпроекте «Производительность труда»

Всего сейчас в губернии 161 предприятие внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще три компании присоединились к нацпроекту «Производительность труда» для улучшения процессов производства. Руководители предприятий уже подписали соглашения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Данные компании являются собственными, локализованными в РФ производствами. отмечается, что они успешно реализуют продукцию на рынке не первый год и открыты к инновациям.

Одно из предприятий проектирует и производит взрывозащищенное климатическое оборудование, другое – оросительную технику и полный ассортимент запчастей, а третье –системы выхлопа для газоперекачивающих агрегатов и установок. Теперь участников ждет обучение методикам бережливого производства, а позднее их внедрение.

Всего сейчас в губернии 161 предприятие внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта. К 2024 году в планах вовлечь в проект еще 169 компаний и обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5%.

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