Самарская художница и ее команда создают объект искусства из артефактов ЗИМа

Участники арт-проекта исследуют бывшую заводскую территорию. / Фото: Третьяковка в Самаре

Художница Мария Алигожина и ее команда удивили местных жителей и посетителей, проводя арт-проект на территории разрушенного Завода имени Масленникова. Вместо того, чтобы просто бродить по руинам, они собирают артефакты и превращают осколки промышленного наследия в оригинальные произведения искусства.

Мария Алигожина, известная художница-экспериментатор, и ее команда начали этот арт-проект. Их целью является освоение и исследование бывшей заводской территории, а также создание уникальных и привлекательных произведений искусства из найденных предметов и материалов. Это становится своеобразной экспериментальной лабораторией, где художники экспериментируют с формами, цветами и концепциями.

Ожидается, что итоги лаборатории и произведения искусства будут представлены на фестивале Сад Культур, который пройдет 23 и 24 сентября. Посетители будут иметь возможность поучаствовать в мастер-классе Марии Алигожиной, получить уникальный опыт работы с материалами и почувствовать себя частью этого увлекательного арт-проекта.

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