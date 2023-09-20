Более 200 спортсменов участвуют в чемпионате РФ по парусному спорту в Тольятти

Сильнейшие спортсмены страны собрались на Жигулевском море, чтобы сразиться за главные медали этого парусного сезона /Фото: Елена Разина

В Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба» проходит чемпионат России по парусному спорту. На состязания приехали 235 спортсменов из Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Тюмени, Севастополя, Саратова, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы. При этом четверть участников — воспитанники спортивных школ Самарской области.

Также в рамках чемпионата проходит финальный этап Кубка Содружества, где принимают участие яхтсмены из Беларуси. Впервые в акватории Тольятти проводятся гонки на четырех дистанциях во всех 10 олимпийских классах яхт и в классе «Европа».

Особенно зрелищно проходят непривычные пока для зрителя гонки на виндсерфах с подъемным крылом. Оно позволяет доске буквально парить над поверхностью воды. «Крылатые» доски могут двигаться при минимальном ветре, а в благоприятных условиях разгоняются до 60-70 км/ч.

Чемпионат, который проводят Всероссийская федерация парусного спорта и Самарская областная Федерация парусного спорта, продлится до субботы.

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