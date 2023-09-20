В Самарской области полицейские снова ловили нарушителей через квадрокоптер

Информация о нарушении ПДД направляется ближайшему экипажу ДПС. Фото: ГИБДД Самарской области

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают контролировать дорожное движение через квадрокоптер. В пятницу, 15 сентября, полицейские провели рейд на аварийно-опасном участке автодороги Самара – Волгоград в Волжском районе.

За время профилактического мероприятия в отношении нарушителей составили четыре административных протокола за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Теперь автомобилистам придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, либо их лишат водительских прав на срок до шести месяцев.

Напомним, видеокамера с объективом высокого разрешения и обзором в 360 градусов на квадрокоптере позволяет полицейским контролировать участок дороги в 3-4 км. Фиксировать регистрационный номер транспорта-нарушителей можно и днем, и ночью.

Информация о нарушении ПДД направляется ближайшему экипажу ДПС, который останавливает водителя для составления административного материала. Такие рейды планируют проводить на наиболее аварийно-опасных участках автодорог по всей Самарской области.

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