В Самарской области проводят рекультивацию двух крупных свалок

Специалисты проводят рекультивацию. Фото: пресс-служба правительства СО

В городе Тольятти Самарской области проводят рекультивацию двух объектов. В регионе реализуют нацпроект «Экология».

По данным пресс-службы правительства региона, специалисты устраняют инертные отходы на территории стихийной свалки напротив завода АВТОВАЗ. Мусор скапливался с 70-х годов прошлого века. За это время загрязняющие вещества достигли 3-5 классов опасности, а общий объем отходов составил 2,3 млн кубический метров.

На участке реализуют мероприятия по рекультивации и уже выполнили первый этап – обустроили въезды, расчистили территорию и обеспечили необходимыми зданиями. Летом приступили ко второму этапу – оптимизации техногенного ландшафта. Также приступили к рекультивации бывшей городской свалки в Комсомольском районе, объем отходов на которой оценили в 1,9 млн кубических метров.