Самарских бизнесменов приглашают принять участие в бесплатных вебинарах

Протий онлайн-обучение смогут все желающие / Фото: mts.ru

Самарские бизнесмены смогут принять участие в бесплатном онлайн-обучении. Его проводит цифровая экосистема МТС. На онлайн-встречах эксперты компании расскажут, как с помощью цифровых сервисов можно наладить контроль на предприятии, повысить производительность труда и снизить расходы. Также они расскажут про отечественные IT-сервисы и организацию работы удаленных сотрудников.

Чтобы принять участие, необходимо выбрать тему вебинара и заранее зарегистрироваться. Обучение будет проводиться бесплатно. В этом месяце планируется провести следующие онлайн-уроки:

21 сентября 11:00 — «МТС Агенты. Простой способ заработка для бизнеса»;

22 сентября, 13:00 — Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн-встреч и совещаний;

26 сентября 10:00 — Удаленный контроль объектов промышленности на основе технологий интернета вещей;

26 сентября, 13:00 — Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий;

28 сентября 10:00 — Эффективное земледелие с помощью точных координат.

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